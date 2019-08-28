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Могерини сзывает неформальную встречу министров обороны стран ЕС

28 августа, 01:58

Повестка дня встречи включает по темам искусственного интеллекта и новым технологиям

Федерика Могерини. Фото: REUTERS/Yves Herman

Федерика Могерини. Фото: REUTERS/Yves Herman

Двухдневный неформальный Совет ЕС на уровне министров обороны откроется в Хельсинки под председательством высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерики Могерини.

Об этом сообщила пресс-служба совета.

Повестка дня встречи включает встречи по темам искусственного интеллекта и новым технологиям, а также рабочие сессии по климату и обороне и по координации совместных морских операций и миссий.

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Запланирован рабочий обед 29 августа по теме гибридных угроз вместе с министрами иностранных дел ЕС, у которых в четверг начинается неформальный двухдневный совет.

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Добавим, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявила о полной поддержке Украины, в том числе и в вопросе продвижения в "минском процессе" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, что ранее Совет ЕС принял решение назначить Жозепа Борреля верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности с момента завершения срока работы (Европейской) комиссии (31 октября 2019 года. – Ред.) и до 31 октября 2024 года. 

Это решение принято по письменной процедуре без созыва заседания Совета ЕС. Оно носит технический характер, поскольку кандидатура Борреля была согласована саммитом ЕС 30 июня – 2 июля, а для официального его вступления в должность с 1 ноября его еще должен утвердить Европарламент в конце сентября или начале октября.

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ЕС оборона министры могерини

Источник: Интерфакс-Украина

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