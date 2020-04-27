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"Момент максимального риска": Джонсон после победы над COVID-19 обратился к британцам

27 апреля, 13:09

Денис Беспалов

Время для смягчения карантина еще не пришло заявил британский премьер

Ситуация с эпидемией COVID-19 в Великобритании начинает улучшаться, однако риск второй волны заражений сохраняется. Об этом заявил в понедельник премьер-министр королевства Борис Джонсон. Его выступление перед резиденцией на Даунинг-стрит, 10 стало первым с момента выписки 12 апреля из больницы, куда глава правительства попал с COVID-19.

"Мы начинаем менять ход событий. Если вначале этот вирус был невидимым противником, то в настоящий момент мы начинаем одолевать его. Есть свидетельства того, что мы преодолеваем пик", – сказал Джонсон.

Он признал, что время для смягчения карантина еще не пришло: сейчас наступил "момент максимального риска", когда люди, увидев, что эпидемия спадает, могут перестать соблюдать карантинные меры.

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"Мы все должны осознавать риск второй волны, риск потерять контроль над этим вирусом", – отметил премьер, предупредив, что это приведет "не только к новой волне распространения болезни и смертей, но и к экономической катастрофе".

"Я призываю сдерживать ваше нетерпение, поскольку мы подходим к концу первой фазы конфликта", - указал он.

"Я хочу, чтобы экономика двигалась вперед как можно более быстрыми темпами, но я отказываюсь перечеркнуть все, чего мы достигли, и принести в жертву британский народ", - добавил Джонсон.

По данным издания Daily Telegraph, Борис Джонсон уже на этой неделе может объявить об ослаблении ограничений, введенных для борьбы с эпидемией. Об этом пишет Daily Telegraph со ссылкой на соратников премьера.

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По словам источников газеты, британский премьер все энергичнее говорит о возможном смягчении запретов, если это не будет противоречить рекомендациям врачей.

"Говорить об отмене ограничений пока будет неправильно, нам нужно обсудить изменения в ранее введенных ограничениях", - сказал один из соратников Джонсона.

Он объяснил, что будет обсуждаться возможность разрешить работу на воздухе.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в Великобритании подтверждено 154 037 случае заражения коронавирусом, умерли 20 795 человек.

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Напомним, у Джонсона COVID-19 обнаружили 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу святого Фомы для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней.

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Великобритания коронавирус Борис Джонсон

Источники: Интерфакс , ТАСС

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