Мощный взрыв в Вене: пятиэтажка обвалилась прямо на прохожих

По предварительной информации, в здании произошла утечка газа

Фото Terror Alarm.

В столице Австрии прогремел мощный взрыв. Вследствие этого пятиэтажный дом на улице Прессгассе обвалился прямо на прохожих. Взрывная волна была так сильна, что в близлежащих домах выбило стекла.

Взрыв разрушил несколько перекрытий этажей, передает Terror Alarm.

По предварительной информации, в здании произошла утечка газа, однако официальная причина случившегося сейчас устанавливается.

Известно, что четверо человек получили тяжелые ранения, еще шестеро – незначительные повреждения. В частности это прохожие и жители разрушенной пятиэтажки.

Спасатели говорят, что под завалами до сих пор могут находиться люди. На месте работают специальные службы.

В разрушенном доме могут до сих пор находиться люди. На месте работают специальные службы.

Соседние улицы оцеплены полицией. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Ранее в Италии при взрыве жилого дома на севере страны погибли три человека – трагедия произошла в северной области Фриули-Венеция-Джулия, в городе Гориция. Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов обрушившегося дома. Причиной взрыва считают утечку бытового газа. Здание полностью обрушилось.

Как сообщалось, по меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва, который произошел в столице Колумбии Боготе. Инцидент произошел в одном из домов в западной части города. Четыре человека погибли на месте, еще 10 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы. В результате взрыва повреждения получили автомобили, проезжавшие мимо здания.

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