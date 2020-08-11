Москва снова доигралась: Словакия выдворила трех российских дипломатов

Полгода назад Болгария выдворила дипломатов России из-за шпионского скандала. Теперь россиян выгоняют из Словакии. Руководитель отдела прессы Министерства иностранных дел этой страны Юрай Томага заявил, что речь идет о трех дипломатах.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы не можем назвать фамилии работников российской дипломатической миссии, однако подтверждаем, что было принято решение о выдворении трех работников представительного ведомства Российской Федерации в Словакии", – сказал он.

Томага объяснил, что за российскими дипломатами было замечено злоупотребление визами, выданными словацким консульством в Санкт-Петербурге, следствием чего стало "серьезное уголовное преступление" на территории Словакии.

В спецслужбах Словакии отмечают, что деятельность трех российских дипломатов противоречила Венским договоренностям о дипломатических сношениях.

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В то же время источники словацкого портала Aktuality сообщили, что дипломатов подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием.

В России уже отреагировали на такое решение словацкой стороны и пригрозили зеркальным ответом, передает ТАСС. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также не исключает варианта "очередной провокации, как это произошло совсем не так давно в Чехии".

"Подобные шаги омрачают фон российско-словацких отношений и вынуждают Москву на рассмотрение вопроса о симметричных ответных мерах. Принцип взаимности никто не отменял в дипломатической практике", – сказал он.

Появилась и реакция США. Представитель Госдепа Морган Ортагус приветствует действия Словакии по защите от угроз своему суверенитету от иностранных злоумышленников.

"МИД Словакии послало ясный сигнал, что оно не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой территории или в Европе", – говорится в ее сообщении в Twitter.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня произошел очередной шпионский скандал с участием россиян. Из Чехии выдворили двух российских дипломатов. Один из сотрудников российского посольства распространил информацию о запланированном нападении в Праге.

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