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"Мы вернем контроль": Британия приняла новое важное решение насчет Brexit

12 июня, 16:44

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Лондон не станет продлевать переходной период в 2021 году

Великобритания не собирается продлевать переходной период после выхода из ЕС, который длится до 31 декабря этого года.

Как сообщил исполняющий обязанности министра по особым поручениям, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, об этом официальный Лондон уже уведомил Евросоюз.

"Я официально подтвердил, что Великобритания не продлит переходный период и что момент для продления теперь истек. 1 января 2021 года мы вернем контроль и заново обретем нашу политическую и экономическую независимость", — написал он в Twitter после переговоров с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем 12 июня.

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Ранее в этот же день первые министры Шотландии и Уэльса Никола Стерджен и Марк Дрейкфорд призвали премьер-министра Бориса Джонсона продлить переходной период, назвав его прекращение в конце года опрометчивым решением, которое приведет к экономическому и социальному шоку, а также ухудшит и без того неблагоприятную ситуацию, что сложилась в стране в результате пандемии.

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В свою очередь, главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье призвал ускорить переговорный процесс.

"Евросоюз всегда был открыт к продлению переходного периода. Сегодня на заседании совместного комитета мы приняли к сведению решение Великобритании не продлевать его. Теперь мы должны достичь прогресса по сути. Чтобы приложить все усилия для успеха переговоров, мы договорились интенсифицировать переговорный процесс в следующие недели и месяцы", — написал он в Twitter.

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Напомним, что членство Соединенного Королевства в европейском сообществе, которое длилось 47 лет, прекратилось в 1 февраля. Таким образом была реализована воля 52% британцев, которые на референдуме 2016 года высказались за Brexit.

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Великобритания Brexit Мишель Барнье

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