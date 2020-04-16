На единственном французском авианосце треть экипажа заразилась коронавирусом

Коронавирус COVID-19 подтвердили у более трети членов команды французского авианосца "Шарль де Голль".

Об этом сообщает Le Figaro.

В Министерстве вооруженных сил Франции уточнили, что вечером 14 апреля были протестированы 1767 членов команды.

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"Подавляющее большинство этих тестирований на данном этапе касаются моряков. 668 были положительными", - говорится в заявлении Министерства.

Также сообщается, что 31 моряка госпитализировали в армейский учебный госпиталь Сент-Анн в Тулоне на юге Франции. Из них один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Как известно, экипаж флагмана французских Военно-морских сил, атомного авианосца "Шарль де Голль" изолировали 13 апреля. Эвакуировали на сушу и поместили на карантин около 1900 человек.

Между тем, общее число летальных исходов во Франции среди заразившихся коронавирусом достигло 17167 с начала эпидемии. Из них 10643 человека умерли в больницах. С начала эпидемии были госпитализированы 74030 пациентов, зараженных коронавирусом. В настоящее время 31779 инфицированных находятся в больницах, 2415 больных поступили за последние сутки.

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Также стало известно, что во Франциирежим самоизоляции, который был введен до 15 апреля, продлили до 11 мая.

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