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На Европу надвигается адский зной: жара поднимется до +40

24 июня, 16:52

Аномально высокая температура придет во Францию, Бельгию, Германию и Швейцарию

Фото: AFP

Несмотря на то, что лето только началось, июнь-2019 сулит температурными рекордами не только Украине, но и странам Западной Европы.

Как пишет The Associated Press, Национальное метеорологическое агентство Франции уже предупредило о том, что континенту следует готовиться к потокам разгоряченного воздуха из Африки, а именно – из пустыни Сахара.

В связи с этим в Париже уже подняли до "оранжевого", второго по опасности, уровень тревоги.

Французские синоптики призывают жителей предпринять меры безопасности, так как неделя 24-30 июня обещает быть аномально жаркой – температура будет доходить до +40 градусов, а пик зноя придется на четверг.

Это может наложить свой отпечаток и на расписание матчей проводимого в стране Чемпионата мира по футболу среди женщин.

Аналогичные температуры ожидаются также в Бельгии, Швейцарии и Германии. В частности, в ФРГ может быть побит температурный рекорд в 38,2 градуса по Цельсию, который был установлен во Франкфурте в 1947 году.

Кроме того, в Германии объявлена повышенная опасность лесных пожаров.

Напомним, в Индии жертвами аномальной жары стали уже почти 100 человек

Мы также писали о засухе в Северной Корее – с начала нынешнего года выпало рекордно низкое количество осадков за всю историю метеорологических наблюдений. Это привело к тому, что в стране начался голод.

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Тег Бельгия, Германия, Франция, Швейцария, лето, жара, непогода, зной

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