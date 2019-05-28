В Испании в бардачке автомобиля обнаружили пассажира-нелегала
Тайник располагался между приборной панелью и двигателем
Три человека попытались незаконно пересечь испанскую границу в тайниках, оборудованных внутри автомобилей. Об этом сообщает Sky News.
В течение трех часов на границе Марокко и испанского анклава Мелилья пограничники остановили три машины, в которых прятались 15-летняя девушка и два молодых человека, одному из которых было 20 лет, а другому — 21 год.
В двух автомобилях тайник, в который можно заглянуть через бардачок, располагался между приборной панелью и двигателем. В третьей машине человек скрывался под задним сиденьем.
После путешествия в таких условиях у двоих мигрантов заметили симптомы удушья. Кроме того, они жаловались на дезориентацию и боль в суставах. Им оказали медицинскую помощь, а водителей арестовали.
В тот же день при обыске самосвала нашли четвертого мигранта. Он воспользовался невнимательностью водителя, забрался под основание машины и успел въехать в Мелилью.
Мелилья располагается на средиземноморском побережье Африки и граничит с марокканским портом Бени-Ансар. Оттуда ходят паромы до городов на юге и юго-востоке Испании.
Через Испанию проходит один из основных миграционных маршрутов, которым пользуются уроженцы стран к югу от Сахары. Как правило, они нелегально проникают в один из испанских анклавов в Африке, пересекают Средиземное море и попадают в Европу.
Тем временем, на Закарпатье перекрыли международный канал торговцев людьми.
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