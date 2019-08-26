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На карнавале афро-карибской культуры в Лондоне полиция задержала почти 100 человек

26 августа, 12:27

В дни карнавала в Лондоне резко возрастает уровень насилия и число преступлений

Фото: REUTERS/Jon Super

Фото: REUTERS/Jon Super

Британская полиция задержала около 100 человек в ходе карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

По ее данным, 12 человек подозреваются в нападении на сотрудников полиции, 9 — в незаконном хранении оружия, 41 — в совершении преступлений, связанных с наркотиками, а еще трое — в совершении преступлений сексуального характера.

При этом издание отмечает, что 11 правоохранителей пострадали, исполняя свой служебный долг.

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Утром 26 августа Скотленд-Ярд распространил предупреждение о применении статьи 60 Закона о криминальной юстиции и общественном правопорядке 1994 года, в соответствии с которой сотрудники правоохранительных органов уполномочены проводить личный досмотр в районе проведения карнавала до его окончания в 23:59.

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Напомним, ранее в Венеции прошел ежегодный карнавал. На время праздника город превратился в огромную театральную площадку. Открывал праздник парад гондольеров – на воду по такому случаю спустили 130 лодок. Их встречали тысячи зрителей, собравшихся на пирсах и мостах по всему городу.

Кроме того, в Боливии прошел самый самый старый фестиваль в Латинской Америке – карнавал в Оруро, который уходит корнями в индианское прошлое континента. В 2001 году праздник даже признали одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

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Лондон карнавал полиция Карибы задержания

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