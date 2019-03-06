Маски, пляски и 20 часов веселья: в Боливии начался старейший карнавал
Участники праздника отдают честь покровителю, в честь которого назван одноименный боливийский город
В Боливии прошел самый самый старый фестиваль в Латинской Америке – карнавал в Оруро, который уходит корнями в индианское прошлое континента.
В 2001 году праздник даже признали одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.
Во время карнавала сотни людей одеваются в разнообразные костюмы и идут по четырехкилометровому маршруту. Весь этот путь, который занимает почти 20 часов, играет музыка.
Так участники праздника отдают честь покровителю Оруро, в честь которого и назвали одноименный боливийский город.
Напомним, несколько дней назад в бразильском Рио-де-Жанейро также начался известный на весь мир карнавал.
Мы также писали о начале Венецианского карнавала, во время которого "город на воде" превратился в огромную театральную площадку.
Кроме того, сообщалось о нападении на карнавале в столице Венесуэлы – десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии в Каракасе. А перед этим неизвестные в карнавальных масках кинули в толпу на улице Лос-Просерес к югу от центра Каракаса несколько шашек со слезоточивым газом, после чего скрылись.
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