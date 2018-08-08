На Кипре машина врезалась в здание консульства России

Сегодня, 13:16

Мужчина въехал в стену здания, а потом вошел во двор и разбил стакан о входную дверь

Фото: cyprus-mail.com
Фото: cyprus-mail.com

Кипрская полиция задержала 45-летнего мужчину, который на автомобиле въехал в стену российского консульства в Лимассоле. Об этом сообщает Cyprus Online.

Инцидент произошел примерно в час дня во вторник, 7 августа. Мужчина въехал в стену здания, а потом вошел во двор и разбил стакан о входную дверь.

Мужчину быстро задержала полиция и доставила в больницу, где ему оказали помощь от травм, полученных от разбитого стекла.

Ожидается, что он пройдет психиатрическую экспертизу. По информации кипрских СМИ, в прошлом он проходил лечение в связи с психическими проблемами.

Ранее возле посольства Украины в Греции, которое пытались забросать коктейлями Молотова, неизвестные подожгли частные автомобили его сотрудников.

Также в здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года ворвался пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс, которого оперативно задержала дипломатическая полиция. 

Напомним, правоохранительные органы Китая задержали 26-летнего мужчину по подозрению в причастности к взрыву, который прогремел у посольства США в Пекине.
Россия, Кипр, посольство, инцидент

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