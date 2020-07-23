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На Меркель подали в суд Германии: подробности

23 июля, 13:05

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Пророссийские силы требуют у Конституционного суда наказать бундесканцлера

Против немецкого федерального правительства и канцлера Ангелу Меркель, которая недавно впервые появилась на людях в маске, поступило ходатайство в Конституционный суд Германии.

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Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, иск был подан членами правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тиной Крупаллой и Йоргом Мойтеном.

Они потребовали наказать главу правительства за ее реакцию на голосование насчет премьер-министра Тюрингии, которое состоялось в земельном парламенте 5 февраля, – в этот день члены АдГ впервые в истории голосовали вместе с представителями Христианско-демократического союза Меркель за кандидатуру Томаса Кеммериха.

Находясь с визитом в Африке, канцлер назвала это непростительным и призвала провести повторное голосование. Это привело к скандалу и перевыборам, в связи с чем преемница Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ.

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"Когда глава правительства использует международную арену и официальный государственный визит для делегитимизации результатов демократических выборов в Германии и коалиции, она злоупотребляет своими полномочиями и нарушает конституцию", – сказал лидер АдГ Йорг Мойтеном.

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В Конституционном суде ФРГ подтвердили получение документов.

Ранее "Альтернатива для Германии" и сама оказалась в центре скандала – помимо регулярной поддержки России и президента РФ Владимира Путина, федерального казначея партии Клауса Формана обвинили в сокрытии иностранного финансирования АдГ.

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Германия суд Ангела Меркель альтернатива для Германии

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