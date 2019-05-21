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На Польшу обрушился торнадо: 120 домов повреждены

21 мая, 19:55

В Люблинском воеводстве устраняют последствия непогоды, которая оставила людей без электричества и вырвала деревья с корнями

Спустя всего пару месяцев после того, как Польша пережила настоящий ураган, на восток страны обрушился торнадо, в результате чего как минимум один человек погиб и 120 зданиям был нанесен ущерб.

Инцидент случился 21 мая в польской местности Войчехув около города Люблин – ветер был настолько мощным, что срывал линии электропередачи и крыши с домов.

Из 120 пострадавших вследствие непогоды зданий 42 жилые. Также 45 хозяйств остались без электроэнергии, а сотни деревьев были повалены или вырваны с корнями. Глава Люблинского воеводства уже сообщил, что потерпевшим от стихии будут выплачены компенсации в размере 6 тыс. злотых (почти 1,4 тыс. евро).

После произошедшего в пострадавшем районе был создан кризисный штаб, а энергетики и спасатели принялись устранять последствия смерча.

На место произошедшего прибыла вице-премьер польского правительства Беата Шидло и премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Напомним, что стихия давала поляком о себе знать и зимой – в январе троица метеорологов попала в снежную бурю в Татрах. Пока они работали на станции в одной из горных вершин снега выпало более полутора метров.

А вот прошлым летом на юг Польши пришло наводнение, из-за чего в одном из регионов местные власти открыли дамбу, чтобы снизить уровень воды.

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Тег Польша, ураган, непогода, смерч, стихийное бедствие, торнадо

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Источник:

ТАСС

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