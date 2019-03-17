Непогода в Польше: ураганный ветер срывал крыши и повалил тысячи деревьев

За сутки польские спасатели более тысячи раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды

Фото: Getty Images

Непогода в Польше: ураганный ветер срывал крыши и повалил тысячи деревьев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6e5/56b/5c86e556bfd81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6e5/56b/5c86e556bfd81.jpg 2019-03-17T12:23:25+02:00 Евросоюз За сутки польские спасатели более тысячи раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды

В Польше порывы ураганного ветра на протяжении 16 марта принесли немало беды – были повалены тысячи деревьев, а с десятков жилых домов сорвало крыши. Об этом заявил представитель пограничной службы страны Павел Фронтчак, сообщает tvp.info.

"В целом, речь идет о тысячах сломанных и поваленных деревьев, которые спасатели должны были убирать с дорог, тротуаров и железнодорожных путей", – сказал он.

Также Фронтчак отметил, что ветром было повреждено или сорвано 103 крыши, преимущественно на юге Польши, а спасатели более 1100 раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды.

Напомним, ранее стало известно о гибели украинского заробитчанина, который стал жертвой оползня на строительстве в Кракове. Трагедия произошла во время работ бригады из 12 человек возле одной из городских достопримечательностей - королевского замка на Вавеле. 45-летнего украинца погребло под строительной конструкцией и грудами земли.

Стоит отметить, что данный случай уже далеко не первый. В прошлом году во время строительства супермаркета в польских Шамотулах гражданин Украины упал с крыши и погиб на месте.

Кроме того, на заработках в Польше в прошлом году скончался 23-летний атлет, чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу Владислав Минич.

Напомним также о гибели 28-летнего украинца в результате производственного инцидента на строительном объекте в польском Лодзе.

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