Непогода в Польше: ураганный ветер срывал крыши и повалил тысячи деревьев
За сутки польские спасатели более тысячи раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды
В Польше порывы ураганного ветра на протяжении 16 марта принесли немало беды – были повалены тысячи деревьев, а с десятков жилых домов сорвало крыши. Об этом заявил представитель пограничной службы страны Павел Фронтчак, сообщает tvp.info.
"В целом, речь идет о тысячах сломанных и поваленных деревьев, которые спасатели должны были убирать с дорог, тротуаров и железнодорожных путей", – сказал он.
Также Фронтчак отметил, что ветром было повреждено или сорвано 103 крыши, преимущественно на юге Польши, а спасатели более 1100 раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды.
Напомним, ранее стало известно о гибели украинского заробитчанина, который стал жертвой оползня на строительстве в Кракове. Трагедия произошла во время работ бригады из 12 человек возле одной из городских достопримечательностей - королевского замка на Вавеле. 45-летнего украинца погребло под строительной конструкцией и грудами земли.
Стоит отметить, что данный случай уже далеко не первый. В прошлом году во время строительства супермаркета в польских Шамотулах гражданин Украины упал с крыши и погиб на месте.
Кроме того, на заработках в Польше в прошлом году скончался 23-летний атлет, чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу Владислав Минич.
Напомним также о гибели 28-летнего украинца в результате производственного инцидента на строительном объекте в польском Лодзе.
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