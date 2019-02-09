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На протесты "желтых жилетов" во Франции вышло более 50 тысяч человек

Сегодня, 22:45

В ходе стычек с полицией были задержаны 36 протестующих

На протесты "желтых жилетов" во Франции вышло более 50 тысяч человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ed3/35c/5c5ed335c207f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ed3/35c/5c5ed335c207f.jpg Евросоюз В ходе стычек с полицией были задержаны 36 протестующих

Во Франции на очередные акции протеста "желтых жилетов" вышли 51,4 тысячи человек, при этом в столице страны, Париже, насчитали около четырех тысяч протестующих.

"51,4 тысячи демонстрантов во Франции в субботу, включая четыре тысячи в Париже", – сообщили журналисты BFM TV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

Также сообщается, что в Париже были задержаны 36 человек. Изначально требования "желтых жилетов" касались отмены планов резкого увеличения тарифов на топливо на заправках, но отказ властей от реформы не успокоил протестующих, и они начали требовать отставки правительства и проведения реформ.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Париже у здания Национального собрания полиция и жандармерия применила слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих. 

Кроме того, манифестанты пытались перелезть через ограду нижней палаты парламента. Некоторые из протестующих начали подбирать эти гранаты и бросать их за ограждение. У одного из них граната взорвалась в руке – мужчине оторвало кисть руки. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

По данным префектуры полиции города, на данный момент правоохранители задержали десять манифестантов.

Также стоит добавить, что 6 февраля Францию захлестнула новая волна протестов, которые объединили профсоюзы и движение так называемых "желтых жилетов" – на улицы практически по всей стране вышли около 300 тыс. человек.

Также сообщалось, что правительство Франции рассматривает вариант проведения референдума по самому широкому кругу вопросов в ответ на требования "желтых жилетов".

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Тег Франция, протесты, желтые жилеты

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