На Сицилии 12 человек погибли из-за наводнений

На итальянском острове Сицилия в результате наводнений, вызванных обильными дождями, погибли 12 человек, сообщает итальянское издание ANSA.

Так, в административном центре Палермо в результате стихии погибла целая семья, оставшаяся во время наводнения на вилле. Среди погибших – двое детей в возрасте одного года и трех лет. Также погиб 15-летний подросток. В связи с трагедией в регионе объявлен траур.

Кроме того, жертвами непогоды стали два человека в провинции Агридженто – водитель грузовика, а также врач не смогли выбраться из своих транспортных средств.

Напомним, что не так давно масштабное наводнение произошло в Болгарии. Многие мосты разрушены, реки вышли из берегов, жилые дома и в особенности их подвалы затоплены, а уцелевшие остались без электричества. Также дожди вызвали оползни.

Также сообщалось о наводнении в Лаосе, где из-за обрушения дамбы шесть деревень оказались под водой, не менее 28 человек погибли, сотни пропали без вести.

А в июне 2018 года стихия ударила по югу Китая. Погибли два человека, около тысячи пришлось эвакуировать, так или иначе пострадали свыше 40 тысяч.