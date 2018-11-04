На Сицилии 12 человек погибли из-за наводнений

Сегодня, 14:54

Среди погибших – два маленьких ребенка и подросток

Дом, где погибла семья. Фото: AFP
Дом, где погибла семья. Фото: AFP

На итальянском острове Сицилия в результате наводнений, вызванных обильными дождями, погибли 12 человек, сообщает итальянское издание ANSA.

Так, в административном центре Палермо в результате стихии погибла целая семья, оставшаяся во время наводнения на вилле. Среди погибших – двое детей в возрасте одного года и трех лет. Также погиб 15-летний подросток. В связи с трагедией в регионе объявлен траур.

Кроме того, жертвами непогоды стали два человека в провинции Агридженто – водитель грузовика, а также врач не смогли выбраться из своих транспортных средств.

Напомним, что  не так давно масштабное наводнение произошло в Болгарии. Многие мосты разрушены, реки вышли из берегов, жилые дома и в особенности их подвалы затоплены, а уцелевшие остались без электричества. Также дожди вызвали оползни.

Также сообщалось о наводнении в Лаосе, где из-за обрушения дамбы шесть деревень оказались под водой, не менее 28 человек погибли, сотни пропали без вести.

А в июне 2018 года стихия ударила по югу Китая. Погибли два человека, около тысячи пришлось эвакуировать, так или иначе пострадали свыше 40 тысяч.
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