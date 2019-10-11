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На Сицилии снова проснулся главный вулкан Европы

11 октября, 14:13

Из-за активизации Этны частично закрыли воздушное пространство над Катанией

/ Фото: Pixabay

Крупнейший европейский вулкан Этна, который только в июле напомнил жителям итальянской Сицилии об опасном соседстве, вновь возобновил свою деятельность.

Как сообщает агентство ANSA, около 6 часов утра 11 октября случилось очередное извержение – гора "выплюнула" клубы вулканического пепла, сопровождая это небольшими взрывами.

Несмотря на то, что в итальянском вулканологическом центре Ingv ситуацию оценивают как относительно спокойную, власти города Катания распорядились частично закрыть воздушное пространство.

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В связи с этим в местном аэропорту смогут садиться только по четыре самолета в час, хотя вылеты проводятся согласно расписанию.

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Напомним, полтора месяцана Сицилии проснулся другой вулкан – Стромболи. 28 августа окрестности горы засыпало песком, пеплом и прочим вулканическим материалом. извержение ощущалось туристами и жителями острова и других близких к нему мест на архипелаге. Очень высокий столб дыма было видно за много километров.

Кроме того, сообщалось об очередном извержении мексиканского вулкана Попокатепетля, который 13 августа выбросил на километровую высоту в небо столб пепла, водяного пара и газов, после чего устроил другое зрелище и разбросал вокруг себя раскаленные камни.

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Италия вулкан извержение Сицилия этна

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