В Мексике и Италии извергаются вулканы: яркое зрелище сняли на видео 2019-07-29T17:09:00+03:00 Евросоюз Стихия вновь напомнила людям о небезопасном соседстве

Ранее в этом месяце на Дальнем Востоке в России началось извержение вулкана Ключевская Сопка, а теперь об опасном соседстве людям напомнили вулканы в Южной Америке и Европе.

Расположенный всего в 100 километрах от почти 9-миллионного Мехико мексиканский Попокатепетль выбрасывает столбы пара вперемешку с пеплом. Его кратер удалось заснять спасателям во время разведывательного полета.

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Еще один вулкан – Этну на итальянской Сицилии - снимают на видео в основном туристы. Раскаленные потоки лавы стекают по склонам, пока никому не причинив вреда. Такое огненное шоу вулкан устраивает несколько раз в году.

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Напомним, на прошлой неделе в Перу началось извержение вулкана Убинас. В связи с этим национальный Институт геологии и металлургии рекомендовал начать незамедлительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Власти страны уже ввели чрезвычайное положение на 60 дней в трех южных департаментах страны, где проживают примерно 30 тысяч человек.

На этом фоне МИД Украины уже напомнил украинским путешественникам о том, что в случае опасности и любой чрезвычайной ситуации следует обращаться за помощью к консулу.

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