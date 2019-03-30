На западе Германии полиция провела АТО

В ходе рейдов было задержано 10 возможных исламистов, в том числе граждане Таджикистана

Фото: AFP

На западе Германии полиция провела АТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/562/08a/5c756208ae513.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/562/08a/5c756208ae513.jpg 2019-03-30T12:11:00+02:00 Евросоюз В ходе рейдов было задержано 10 возможных исламистов, в том числе граждане Таджикистана

В Германии сотрудники полиции провели антитеррористическую операцию на западе страны, в ходе которой были задержаны 10 подозреваемых – предполагаемых исламистов.

Стражи порядка открыли расследование по подозрению в подготовке преступления, представляющего угрозу государственной безопасности.

Также сообщается, что операция прошла в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг, в частности в городах Дюссельдорфе и Эссене. В ходе АТО были задействованы эксперты по взрывчатым веществам.

По данным немецких журналистов, подозрения полицейских вызвали восемь человек, преимущественно граждане Таджикистана, которые, по предварительным данным, планировали совершить теракт в Дюссельдорфе.

Напомним, ранее в Австрии был задержан гражданина Ирака, подозреваемый в подготовке теракта на скоростных поездах в Германии. Причиной задержания 42-летнего мужчины стало совместное расследование силовиков после того, как в территории Германии было предотвращено две крупных железнодорожных аварии: Сначала на участке между Нюрнбергом и Мюнхеном злоумышленники натянули над рельсами стальной трос между опорами линии электропередач, в которые врезался поезд и чудом не произошло крупной катастрофы. Затем вблизи Дортмунда на путях были обнаружены бетонные блоки.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов ФРГ утром провели антитеррористические рейды в ряде городов в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц, в результате которых задержаны 11 человек.

Также напомним, что федеральный прокурор Германии Петер Франк предупредил об опасности террористических нападений с использованием биологического оружия.

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