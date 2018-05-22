Начал падать, когда делал петлю: в Нидерландах разбился самолет, есть погибшие
Самолет Cessna вылетел из Роттердама и упал через 15 минут после взлета близ города Гауда
В Европе произошло еще одно крушение самолета. Так, небольшой спортивный самолет потерпел крушение в Нидерландах, два человека, находившиеся на его борту, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Эн-эл таймс".
Инцидент произошел близ города Гауда на западе страны. Самолет Cessna ("Сессна") вылетел из Роттердама и упал через 15 минут после взлета.
По словам очевидцев, самолет начал падать, когда делал петлю.
Напомним, в Ирландии в результате падения легкомоторного самолета погибли пилот воздушного судна и 7-летний ребенок.
За штурвалом самолета был гражданин Великобритании, проживавший в Дублине. Он управлял самолетом Cessna Caravan. Самолет взлетел с аэродрома местного парашютного клуба.
Перед аварией самолет совершил успешную выброску 16 парашютистов. Отец погибшего мальчика находился среди совершивших прыжок парашютистов.
Ранее в Каталонии в результате крушения небольшого самолета погибли три человека.
По имеющимся данным, самолет вылетел из португальского города Кашкайш и направлялся в международный аэропорт испанского Реуса, однако потерпел крушение в каталонской провинции Таррагона.