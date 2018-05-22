Начал падать, когда делал петлю: в Нидерландах разбился самолет, есть погибшие

Сегодня, 16:21

Самолет Cessna вылетел из Роттердама и упал через 15 минут после взлета близ города Гауда

Самолет Cessna. Фото: ru.wikipedia.org
Самолет Cessna. Фото: ru.wikipedia.org

В Европе произошло еще одно крушение самолета. Так, небольшой спортивный самолет потерпел крушение в Нидерландах, два человека, находившиеся на его борту, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Эн-эл таймс".

Инцидент произошел близ города Гауда на западе страны. Самолет Cessna ("Сессна") вылетел из Роттердама и упал через 15 минут после взлета.

По словам очевидцев, самолет начал падать, когда делал петлю.

Напомним, в Ирландии в результате падения легкомоторного самолета погибли пилот воздушного судна и 7-летний ребенок. 

За штурвалом самолета был гражданин Великобритании, проживавший в Дублине. Он управлял самолетом Cessna Caravan. Самолет взлетел с аэродрома местного парашютного клуба.

Перед аварией самолет совершил успешную выброску 16 парашютистов. Отец погибшего мальчика находился среди совершивших прыжок парашютистов.

Ранее в Каталонии в результате крушения небольшого самолета погибли три человека.

По имеющимся данным, самолет вылетел из португальского города Кашкайш и направлялся в международный аэропорт испанского Реуса, однако потерпел крушение в каталонской провинции Таррагона.
Нидерланды, крушение, самолет

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