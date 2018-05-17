Накануне встречи с Путиным Меркель назвала главные условия для отмены санкций

Сегодня, 16:46

На переговорах с президентом РФ канцлер Германии планирует обсудить Иран, Сирию и Украину

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным в Сочи ряд международных проблем, но не вопрос санкций, введенных против РФ.

"Снятие санкций зависит от реализации Москвой Минских соглашений", – подчеркнула она на пресс-конференции в Софии.

"Конечно же, мы с (Путиным – Ред.) обсудим соглашение с Ираном, конечно же, мы обсудим Сирию, также мы затронем Украину. Это очевидно, но вопросы санкций зависят от выполнения минских соглашений", – отметила канцлер.

Ранее канцлер Ангел Меркель заявил, что конфликт на востоке Украины не может быть решен военными методами, нужно использовать существующие переговорные каналы. По ее словам, Германия и Франция "пытаются оживить минские соглашения", однако постоянные "нарушения на контактной линии" являются удручающим фактором. 

Меркель 18 мая совершит рабочий визит в Сочи, где встретится с Путиным.

Лидеры России и Германии 11 мая обсудили по телефону подготовку к этому визиту. Стороны также поговорили о ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки, об активизации "нормандского формата" урегулирования на Донбассе и о сирийской проблематике. 
Сан-Марино, Путин, Меркель
Источник:

Интерфакс-Украина

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