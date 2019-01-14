Нападение на мера Гданська: новые подробности

Правоохранители нашли удостоверение сотрудника СМИ, которое злоумышленник мог использовать, чтобы попасть на сцену

На мэра польского Гданська Павла Адамовича напал 27-летний местный житель, сообщила представитель городской полиции Карина Каминска.

По ее словам, он уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, за грабежи, передает Gazeta.pl.

Правоохранители нашли удостоверение сотрудника СМИ, которое злоумышленник мог использовать, чтобы попасть на сцену, рассказала Каминска. Она добавила, что правоохранители опрашивают свидетелей.

Как сообщалось, 13 января во время благотворительного концерта в Гданське злоумышленник ударил Адамовича острым предметом. Мэра госпитализировали, ему делают операцию. По информации СМИ, нападавший кричал, что отсидел в тюрьме за преступление, которое не совершал.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Польши попал в ДТП. Авария случилась в Кракове по вине водителя чиновника, которому полиция уже выписала штраф.

Также в октябре в аварию попал кортеж на тот момент вице-премьера Беаты Шидло. Сама она при этом не пострадала.

Мы также писали, что в 2018 году также попал в ДТП лимузин президента Польши Анджея Дуды.