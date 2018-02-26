Нападение на полицейских в Польше: один из задержанных оказался бывшим украинским военным

Вчера, 23:46

За нападение на полицейских задержали семерых украинцев, пятерых грузин и одного молдаванина

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

Польская полиция обнародовала детали нападения группы граждан Украины и Грузии на полицейских в городе Згеж в ночь на 23 февраля, передает TVN24.

За нападение на полицейских задержали семерых граждан Украины, пятерых граждан Грузии и одного гражданина Молдавии, приехавших в Польшу на заработки. По неофициальной информации, один из украинцев является бывшим профессиональным военным. Возраст нападавших – от 20 до 45 лет.

В полиции рассказали, что компания из пяти мужчин распивала алкоголь и кричала вблизи жилых домов. Когда двое полицейских в штатском попросили предъявить документы, мужчины начали вести себя агрессивно, оскорбляли полицейских, а затем набросились на одного из них.

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"В определенный момент один из них напал на полицейского и ударил, повалил на землю, лежащего начали пинать ногами сразу несколько", – говорится в заявлении.

В то же время второй полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Драка вспыхнула с новой силой, когда к ним присоединились около десяти еще более агрессивных знакомых. В полицейских бросали камнями, тротуарной плиткой и ножками от кресел.

В разгар конфликта полицейские открыли огонь по нападавшим, в результате пять человек получили ранения. После нападавшие скрылись, однако их задержали в течение нескольких часов в отеле для рабочих.

Восьмерым из них уже объявили подозрение. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Остальные не участвовали в нападении, а лишь наблюдали за конфликтом.

Напомним, в ночь на 23 февраля в Польше полиция открыла огонь по украинцам и грузинам, которые распивали алкоголь и агрессивно вели себя. В результате инцидента три человека попали в больницу, 13 человек были задержаны.

Ранее сообщалось, что в Польше двух украинцев избили за их национальность.

Напомним, это уже не первый подобный случай. В августе в Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца, работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности, в результате чего он был доставлен в больницу с ранением головы и руки.
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