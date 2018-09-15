Напавшего с ножом на людей в Вене афганца приговорили к пожизненному

Сегодня, 18:30

Мужчина намерен подавать апелляцию на решение суда

Фото: heute.at
Фото: heute.at

Суд в Австрии приговорили мужчину, который напал с ножом на прохожих в Вене, ранив четырех человек, к пожизненному заключению. Об этом сообщает The Local.

23-летний мужчина был признан присяжными виновным по четырем пунктам покушения на убийство. Нападавший не заявлял о политических мотивах своих действий.

Первое нападение 7 марта случилось возле станции метро, пара и их 17-летняя дочь получили серьезные травмы и их удалось спасти благодаря только быстрому реагированию служб экстренной помощи.

По словам прокуроров, обвиняемый затем отправился в район Пратерштерн и ранил ножем торговца наркотиками, которого он обвинил в своей "печальной жизненной ситуации".

В ходе судебного разбирательства защита пыталась доказать, что инцидент произошел в результате "наркозависимого психоза" после того, как мужчина употребил три грамма кокаина и несколько таблеток экстази.

Психиатр в суде заявил об отсутствии причин назначать обвиняемому лечение, и что нападения стали следствием ярости.

Осужденный намерен подать апелляцию.

Ранее мы писали о том, как в бельгийском городе Гент 28-летний беженец из Афганистана напал на сотрудников полиции. Молодой человек вбежал в здание с ножом и напал на полицейских.
Австрия, нападение, вена, афганец

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