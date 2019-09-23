В Панаме сожгли крупнейшую в истории партию кокаина

В Панаме службы безопасности сожгли крупнейшую в истории партию кокаина – вначале стражи порядка полили бензином, а потом подожгли 24 тонны белого порошка и почти две тонны марихуаны.

Как стало известно, все наркотики изъяли в Панаме за последних четыре месяца. Операцию по уничтожению зелья провели подальше от населенных пунктов, возле истоков реки Баяно.

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"Мы решили привезти наркотики сюда, чтобы больше не вредить окружающей среде в местах, которые использовали раньше. Панамское государство регулярно принимает меры, чтобы запретные вещества не попадали в страну и их не вывозили отсюда", – заявил майор полиции Гильермо Сиуки.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью более миллиона гривен.

А в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

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