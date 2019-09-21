Полиция пресекла канал поставки марихуаны в Крым

Житель Херсонской области сам выращивал и продавал вещество

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители пресекли канал поставки наркотических вещещств на территорию оккупированного Крыма. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

Так, во время досудебного расследования полицейские выяснили, что 27-летний житель Новоалексеевки Генического района Херсонской области выращивал марихуану для продажи на временно аннексированную территорию АР Крым.

В ходе обыска его домовладения следователи обнаружили теплицу для выращивания наркотических растений и около пяти килограмм уже подготовленного к сбыту наркотика.

После проведения необходимых экспертиз мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до восьми лет.

Напомним, ранее пограничники задержали нарушителя, который перевозил шесть килограммов каннабиса на территорию оккупированного Крыма. Нарушитель спрятал 41 пакет с каннабисом в топливном баке автомобиля.

Кроме того, в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель. Как выяснилось, и мужчина, женщина были ранее судимы. После обыска в их домах женщину задержали, а вот ее сообщник пока на свободе.

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