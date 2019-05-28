"Наследство" Терезы: с чем придется разбираться новому премьер-министру Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит после неудачных попыток провести Brexit

Эмоции. Объявляя о своем уходе, Тереза Мэй не смогла сдержать слез. Фото: AFP

Отставка премьера Великобритании Терезы Мэй, которая так и не нашла взаимопонимания с правительством по поводу выхода страны из Евросоюза, не заставила себя ждать. В конце прошлой недели Мэй заявила, что покидает свой пост главы Консервативной партии (тори), соответственно, Британия должна получить нового премьер-министра, которым обычно становится лидер правящих сил в парламенте. В наследство от Мэй ему достанется трижды отклоненный парламентом план Brexit и, как следствие, — нарушение договоренностей с Брюсселем, а также отложенные до 31 октября переговоры по окончательному выходу/невыходу Британии из ЕС. В дальней перспективе маячит еще один возможный референдум по поводу Brexit, который в марте потребовали сотни тысяч лондонцев на марше и о котором сама Мэй недавно говорила в Палате общин. В случае если британцы скажут окончательное "нет" выходу из Евросоюза, преемнику Мэй предстоят долгие поиски компромиссов как внутри страны, так и во внешней политике.

Несмотря на такое "наследство" и тот факт, что отставка Мэй произойдет не ранее 7 июня, на ее место уже нацелены как минимум семь человек, среди которых бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Британии Борис Джонсон. Его уже называют лидером премьерской гонки, при этом Джонсон исповедует выход Великобритании из ЕС уже осенью безо всяких соглашений с Брюсселем и повторных референдумов. Такого же мнения еще один главный претендент — экс-министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб.

Отставка Мэй и потеря ее партии большинства в парламенте, как предполагают в Британии, может стать поводом для досрочных выборов — этого уже требует оппозиционная Лейбористская партия.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС готов работать с любым британским премьером. Также Юнкер намерен сохранить контакты с Мэй.

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