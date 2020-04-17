"Настоящее чудо": столетняя пациентка победила коронавирус

Один из 16 внуков Эваристы Рубио назвал ее "прирожденным бойцом"

В Испании, где, несмотря на многотысячные жертвы эпидемии COVID-19, начали постепенно ослаблять карантинные ограничения, произошло настоящее чудо.

Как сообщает HOY, из больницы города Мерида, который расположен в автономном сообществе Эстремадура, выписали 105-летнюю Эваристу Рубио, которая поборола коронавирус.

Диагноз COVID-19 ей поставили 9 апреля, а спустя 4 дня женщину госпитализировали с высокой температурой и затрудненным дыханием, после чего подключили к аппарату ИВЛ.

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Но уже 16 апреля пожилая пациентка покинула больничную койку – несколько тестов подтвердили отсутствие вируса в ее организме.

"Она прирожденный боец. Это настоящее чудо. Ее жизнь – пример борьбы. И теперь она продемонстрировала это в той сложной ситуации, в которой оказались мы все", – цитирует издание одного из ее 16 внуков.

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Эвариста Рубио. Фото: hoy.es

На данный момент в Испании зафиксировано более 188 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, а жертвами эпидемии стали почти 20 тысяч человек. Примерно столько же людей сумели победить болезнь.

Несмотря на то, что пожилое поколение является наиболее уязвимым для вируса, СМИ разных стран сообщали о стариках, которые победили болезнь. Одной из них оказалась 106-летняя Конни Титчен из Бирмингема.

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Также "Сегодня" сообщали о 103-летней иранке, которая тоже покинула больницу после полного выздоровления.

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