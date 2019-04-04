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НАТО нанесет ядерный удар: в Польше озвучили последствия войны с Россией

Сегодня, 13:15

Чтобы остановить российские войска в Польше, Запад может применить ядерное оружие, утверждает польский военачальник

Фото: Pixabay
НАТО нанесет ядерный удар: в Польше озвучили последствия войны с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5d9/237/5ca5d92376048.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5d9/237/5ca5d92376048.jpg Евросоюз Чтобы остановить российские войска в Польше, Запад может применить ядерное оружие, утверждает польский военачальник

Если Россия осмелится вторгнуться в Польшу, то Запад применит против ее Вооруженных сил ядерное оружие, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак.

"Это правда, что американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если ударит Путин", – заявил экс-главнокомандующий Сухопутными войсками Польши в интервью Wirtualna Polska.

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Скшипчак признает, что в военном плане такое решение является самым разумным, но для самих поляков это неприемлемо.

"Но если разразится война, никто не будет спрашивать нашего мнения. Мы не будем менять географическое положение", – добавил он.

Польский генерал отметил, что его страна всегда была и будет фронтовым государством, напомнив и о Варшавском договоре.

Что касается важности членства в НАТО и роста оборонных расходов стран-членов блока, Вальдемар Скшипчак подчеркнул, что "ни одна армия в Европе, в частности Польши, не имела бы никаких шансов в битве против российской военной машины".

Напомним, ранее канцелярия президента Польши не пригласила Владимира Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны.

Кроме того, как мы уже писали, по словам министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, улучшение отношений между его страной и Россией обойдется Варшаве лишением цели во внешней политике и ударом по нацбезопасности.

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Тег Россия, Польша, ядерное оружие, третья мировая война, ядерная война

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