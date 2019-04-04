НАТО нанесет ядерный удар: в Польше озвучили последствия войны с Россией
Чтобы остановить российские войска в Польше, Запад может применить ядерное оружие, утверждает польский военачальник
Если Россия осмелится вторгнуться в Польшу, то Запад применит против ее Вооруженных сил ядерное оружие, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак.
"Это правда, что американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если ударит Путин", – заявил экс-главнокомандующий Сухопутными войсками Польши в интервью Wirtualna Polska.
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Скшипчак признает, что в военном плане такое решение является самым разумным, но для самих поляков это неприемлемо.
"Но если разразится война, никто не будет спрашивать нашего мнения. Мы не будем менять географическое положение", – добавил он.
Польский генерал отметил, что его страна всегда была и будет фронтовым государством, напомнив и о Варшавском договоре.
Что касается важности членства в НАТО и роста оборонных расходов стран-членов блока, Вальдемар Скшипчак подчеркнул, что "ни одна армия в Европе, в частности Польши, не имела бы никаких шансов в битве против российской военной машины".
Напомним, ранее канцелярия президента Польши не пригласила Владимира Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны.
Кроме того, как мы уже писали, по словам министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, улучшение отношений между его страной и Россией обойдется Варшаве лишением цели во внешней политике и ударом по нацбезопасности.
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