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НАТО собирает заседание Совета из-за решения США покинуть Договор по открытому небу

22 мая, 01:17

Елена Кузьмич

Союзники намерены интенсивно консультироваться относительно будущего этого договора

Штаб-квартира НАТО заявила о проведении 22 мая заседания Совета НАТО в связи с решением США покинуть Договор по открытому небу (ДОН – Ред.). В штаб-квартире НАТО также выразили озабоченность избирательным применением этого договора со стороны России.

"Все союзники страны альянса согласны, что контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение являются ключевыми элементами для достижения безопасности альянса. Ранее страны выразили свою озабоченность в отношении избирательного применения Россией Договора по открытому небу, и что этот факт подрывает безопасность альянса. В особенности мы озабочены тем фактом, что Россия ограничила инспекционные полеты над своими отдельными районами. Союзники намерены интенсивно консультироваться относительно будущего этого договора, и Североатлантические совет соберется для обсуждения этой проблемы", — сообщили в пресс-службе.

Также на встрече будут рассматриваться последствия решения США для европейской и евроатлантической безопасности и режима контроля над обычными вооружениями.

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Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения.

Напомним, что ранее сообщалось, что самолет НАТО перехватил российские истребители над Балтикой.

Перехват российских самолетов над Балтикой. Источник: facebook.com/NATO.AIRCOM

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Россия США НАТО встреча открытое небо Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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