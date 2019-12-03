Наводнение во Франции: число жертв возросло

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Жертвами наводнения во Франции стали шесть человек, еще двое травмировались. Об этом сообщает The Associated Press. Ранее мы писали о двух погибших.

Среди погибших есть трое спасателей – их вертолет потерпел крушение. Как рассказал министр внутренних дел Франции Кристофер Кастанер, связь с вертолетом была потеряна, когда он находился недалеко от города Ле-Люк. Его обнаружили недалеко от портового города Марсель. На борту вертолета нашли тела трех человек.

Кроме того, из-за наводнения погибли еще три человека: двое мужчин и одна женщина.

Видео: Reuters

Кроме того, ранее на юго-восток Франции обрушились мощные снегопады – многие города укрылись 50-сантиметровым слоем снега. В результате этого сотни тысяч жилых домов остались без света, а также как минимум один человек погиб – 15 ноября в департаменте Изер скончался 63-летний мужчина, на которого упало дерево, рухнувшее под тяжестью снега. Другой 27-летний мужчина получил травмы и попал в больницу.

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