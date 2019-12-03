Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

Наводнение во Франции: число жертв возросло

3 декабря, 08:10

Среди погибших есть трое спасателей

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Жертвами наводнения во Франции стали шесть человек, еще двое травмировались. Об этом сообщает The Associated Press. Ранее мы писали о двух погибших.

Среди погибших есть трое спасателей – их вертолет потерпел крушение. Как рассказал министр внутренних дел Франции Кристофер Кастанер, связь с вертолетом была потеряна, когда он находился недалеко от города Ле-Люк. Его обнаружили недалеко от портового города Марсель. На борту вертолета нашли тела трех человек.

Кроме того, из-за наводнения погибли еще три человека: двое мужчин и одна женщина.

Видео: Reuters

Кроме того, ранее на юго-восток Франции обрушились мощные снегопады – многие города укрылись 50-сантиметровым слоем снега. В результате этого сотни тысяч жилых домов остались без света, а также как минимум один человек погиб – 15 ноября в департаменте Изер скончался 63-летний мужчина, на которого упало дерево, рухнувшее под тяжестью снега. Другой 27-летний мужчина получил травмы и попал в больницу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Франция жертвы спасатели вертолет наводнение погибшие пострадавшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не заметила ступени: Ангела Меркель упала на колени перед толпой (видео)
Не заметила ступени: Ангела Меркель упала на колени перед толпой (видео)Евросоюз
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на Донбассе
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на ДонбассеПолитика
Макрон назвал цель саммита Нормандской четверки в Париже
Макрон назвал цель саммита Нормандской четверки в ПарижеПолитика
Отношения накаляются: чешские чиновники прервали визит в Россию
Отношения накаляются: чешские чиновники прервали визит в РоссиюЕвросоюз
Чего ждать от Меркель и Макрона на
Чего ждать от Меркель и Макрона на "нормандской" встрече: на Западе озвучили раскладПолитика
В Испании разбился самолет, есть погибшие
В Испании разбился самолет, есть погибшиеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...