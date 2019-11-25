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Во Франции жертвами непогоды стали два человека

25 ноября, 00:25

Первый погибший обнаружен недалеко от городка Ле-Мюи

Интенсивные ливни и вызванные ими наводнения на юге и юго-востоке Франции, которую недавно завалило снегом, привели к гибели двух человек и пропаже без вести еще четырех. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер журналистам в ходе поездки по пострадавшим районам.

Видео: Reuters

"На данный момент у нас есть данные по двум погибшим. Мы также ведем поиск четырех пропавших без вести", — сказал министр. По данным телеканала, два тела были найдены в воскресенье на территории департамента Вар (юго-восток страны). Первый погибший обнаружен недалеко от городка Ле-Мюи, где в субботу во время эвакуации жителей перевернулась лодка спасательной службы. Одного из находившихся в ней жителей города унесли потоки воды, и спасти его не удалось. Второй погибший был найден на территории коммуны Кабас внутри автомашины.

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Ранее на юго-восток Франции обрушились мощные снегопады – многие города укрылись 50-сантиметровым слоем снега. В результате этого сотни тысяч жилых домов остались без света, а также как минимум один человек погиб – 15 ноября в департаменте Изер скончался 63-летний мужчина, на которого упало дерево, рухнувшее под тяжестью снега. Другой 27-летний мужчина получил травмы и попал в больницу.

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Напомним, недавно в Соединенных Штатах также почувствовали приближение зимы – из-за снежной бури, которая поднялась в штате Колорадо, в местном аэропорту отменили более 100 авиарейсов.

А этим летом, когда в Австралии была календарная зима, на юго-востоке "Зеленого континента" впервые за несколько десятилетий выпал снег, что привело к транспортному коллапсу и гибели людей.

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