Названы победители Нобелевской премии по экономике (дополнено)

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Нобелевский комитет объявил, что лауреатами премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля стали Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер.

Премия была присуждена индийско-американскому исследователю Абхиджиту Банерджи, француженке Эстер Дюфло и американцу Майклу Кремеру. Как объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук, премия присуждается "за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".

Любопытно, что шведские эксперты несколько лет подряд предсказывали, что лауреатом может стать экономист, профессор Массачусетского технологического института (США) француженка Эстер Дюфло, которая получила степень магистра истории и экономики, защитив диссертацию по истории первой пятилетки в Советском Союзе. Ученая занимается экономикой развивающихся стран.

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Премия по экономике была учреждена Банком Швеции и вручается с 1969 года. Она закрывает "нобелевскую неделю", в течение которой объявляют имена лауреатов.

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

Размер Нобелевской премии в каждой номинации — 9 миллионов шведских крон (около 913 тыс. долларов).

После объявления лауреатов в областях медицины, физики, химии и литературы стало известно имя получателя Премии мира.

Награда досталась премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду, который совместно с президентом Эритреи Исайей Афверки разработал принципы мирного соглашения между их странами.

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