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Не Сенцов: названо имя лауреата Нобелевской премии мира 2019

11 октября, 12:06

Победителем в одной из самых спорных номинаций стал премьер-министр Эфиопии

Подходит к концу "нобелевская неделя" – после объявления лауреатов в областях медицины, физики, химии и литературы стало известно имя получателя Премии мира.

Как и завещал Альфред Нобель, лауреата в этой номинации, которая традиционно считается самой неоднозначной, объявляли в Осло – комитет Нобелевской премии мира был создан парламентом Норвегии.

Награда досталась премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду, который совместно с президентом Эритреи Исайей Аферки разработал принципы мирного соглашения между их странами.

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Таким образом, Нобелевский комитет хотел отметить усилия всех, кто добивался "мира и примирения в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки".

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"Норвежский Нобелевский комитет считает, что именно сейчас усилия Абия Ахмеда заслуживают признания и нуждаются в поддержке. Комитет надеется, что Нобелевская премия мира за 2019 год укрепит премьер-министра Абия в его важной работе во имя мира и примирения", – отметили в комитете.

Список номинантнов оставался неизвестным, на сайте Нобелевской премии мира сообщается лишь, что в 2019 году была подана 301 заявка: от 223 человек и 78 организаций. Среди номинантов числился и освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов.

Напомним, в 2018 году Нобелевскую премию мира получили конголезский врач Дени Муквеге и иракская правозащитница Надежда Мурад за противодействие сексуальному насилию во время войны.

Стоит отметить, что "нобелевская неделя" уже практически завершилась – победителя в последней номинации, по экономике, назовут 14 октября.

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Судан Эфиопия нобелевские лауреаты Нобелевская премия

Источник: Сегодня

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