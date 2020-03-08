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Не рисковать здоровьем королевы: в Британии из-за коронавируса могут отменить массовые мероприятия

8 марта, 14:16

Татьяна Очеретяна

Сейчас говорят об отмене трех традиционных чаепитий

Публичные мероприятия с участием королевы Елизаветы ІІ и членов королевской семьи могут отменить из-за угрозы заражения коронавирусом. По словам источника в британском правительстве, никто не хочет рисковать здоровьем королевы, принимая во внимание ее возраст. Об этом пишет The Sunday Times.

По данным издания, сейчас обсуждается отмена трех традиционных чаепитий в саду Букингемского дворца, которые планировали провести в конце мая. Каждый из приемов, которые проводятся еще с середины XIX века, посещают около 8 тысяч человек. Также могут отменить визит принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин в Австралию, где число подтвержденных случаев заражения стремительно увеличилось.

В то же время ожидается, что Елизавета II все же примет участие в торжествах по случаю Дня Содружества наций 9 марта. Она посетит праздничную службу в Вестминстерском аббатстве, на которую приглашены 2 тыс. гостей, представляющих 54 страны Содружества.

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Как заявил газете The Mail on Sunday источник в Букингемском дворце, королева хочет личным примером показать, что не следует поддаваться панике в связи с распространением инфекции.

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Напомним, у пятерых граждан Британии обнаружили симптомы заражения коронавирусом во время отдыха на горнолыжном курорте во Франции.

Кроме того, сообщалось, что первые два человека, которые заразились коронавирусом в Британии, были членами одной семьи.

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Великобритания коронавирус мероприятие чаепитие королева Елизавета II

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