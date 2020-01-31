Смертельный коронавирус из Китая добрался до Британии

Коронавирус распространяется по миру. Фото: REUTERS/AWI

Два первых случая инфицирования коронавирусом нового типа зафиксированы в Великобритании. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу главным санитарным врачом Англии Крисом Уитти.

"Мы может подтвердить, что анализы двух пациентов в Англии, которые являются членами одной семьи, дали положительный результат", – заявил он.

"Пациенты получают помощь специалистов NHS (Национальная система здравоохранения Великобритании), и мы используем проверенные и прошедшие тесты процедуры по контролю за инфекцией для того, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса", - добавил Уитти.

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О личности инфицированных ничего не сообщается. Ранее власти королевства проверили более 130 человек на наличие коронавируса нового типа, однако все анализы до сегодняшнего дня оказывались отрицательными.

В ближайшее время в Великобритании должен приземлиться самолет, который вывез 110 человек (83 британских подданных и 27 граждан других европейских государств) из китайского города Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Прибывшие люди будут помещены на двухнедельный карантин. Учитывая то, что в Ухане продолжают оставаться более ста британских граждан, власти не исключат, что придется организовать еще один чартерный рейс.

Ранее сообщалось, что крупнейшая авиакомпания Британии отменила все рейсы в Китай.

Напомним, 31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о пневмонии неизвестного типа в Ухане – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни, им является вирус 2019-nCoV.

После заболевание было выявлено еще в 19 странах: в Австралии, Вьетнаме, Индии, Италии, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, ОАЭ, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, на Филиппинах, в Финляндии, Франции, ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 9720, 213 человек умерли.

О масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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