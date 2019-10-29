Немецкий министр рухнул со сцены: подробности случившегося и видео

После произошедшего глава немецкого Минэкономики Петер Альтмайер попал в больницу

Петер Альтмайер. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

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Неоднократно выступавший за диверсификации поставок природного газа в Германию глава министерства экономики страны Петер Альтмайер попал в больницу.

Чиновник получил травму на проходившей в городе Дортмунд конференции по цифровым технологиям: спускаясь со сцены, мужчина оступился и упал. Видео произошедшего уже попало в сеть.

Сразу же после случившегося место инцидента отгородили простынями, а участников конференции попросили покинуть зал.

Медработники оказали Альтмайеру первую помощь, после чего его увезли в карете скорой помощи.

На данный момент информации о тяжести его травм нет, но очевидцы допускают, что чиновник мог получить серьезные повреждения.

По данным немецких СМИ на данный момент 61-летний министр находится в сознании. Петер Альтмайер уже поблагодарил своих врачей за помощь.

Напомним, ранее в этом году другой конфуз произошел с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, который возглавлял немецкую правительственную делегацию в Эфиопии. Из-за поломки правительственного лайнера он не смог вовремя покинуть это африканское государство.

А ранее внимание СМИ к себе привлекла и канцлер ФРГ Ангела Меркель – на ряде официальных мероприятий, в том числе и во время визита президента Украины Владимира Зеленского, у нее наблюдалась необъяснимая тряска рук и всего тела.

Видео: Reuters Видео: Reuters

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