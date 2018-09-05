Немецкий политик призвал к революции против Меркель и ее "системы"

Один из оппонентов канцлера ФРГ выступил за "мирную революцию" без разрушения демократических принципов

Лидером одной из политической партии "Альтернатива для Германии" Александром Гауландом озвучен призыв к своим сторонникам и всем гражданам ФРГ начать "мирную революцию" против действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также ее сторонников. Такое заявление Гауланд сделал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Но политик сразу же оговорился, что, по его убеждению, политическая система страны требует изменений без ущерба для свободного демократического общественного порядка.

"Если Меркель уйдет, в ХДС все еще останется большое количество людей, которые захотят продолжить ее политику. Так что одной отставкой правящего канцлера не обойтись", — пояснил политик. Он предложил бороться с "системой Меркель".

Лидер АдГ также прокомментировал планы Ведомства по охране конституции ФРГ по установлению наблюдения за его партией. По его словам, он не боится слежки, но считает такой подход неправильным и требующим юридической проверки.

"Для многих частных лиц, которые сражаются вместе с нами, — это угроза как в рабочих, так и в семейных делах. В результате им придется оправдываться", — подчеркнул Гауланд.

По его мнению, таким образом на сторонников и членов АдГ оказывается "общественное давление", но он убежден, что это только усилит его партию и поспособствует ее росту.

"По-видимому, мы стали такими опасными для конкурентов, что они теперь используют административный ресурс", — пояснил политик.

Он отрицает связь его партии с неонацистами и подчеркнул, что его политическое объединение не имеет ничего общего с антиконституционными организациями и идеями национал-социализма.

Напомним, одной из сторон политики Меркель является миграционный вопрос. Канцлер ФРГ настаивает на том, что беженцев с Ближнего Востока должны принимать у себя страны ЕС. За это ее критикуют не только в Германии, но и в правительствах стран Европы. К примеру министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель допустила грубые ошибки в миграционной политике.

Кроме прочего, Ангела Меркель встала на сторону противников возвращения к регулярным призывам в армию. По ее словам, "требования к военнослужащим сейчас стали совсем другими", это значит, что и важность регулярных призывов не такая, как была раньше. Эта позиция также вызвала недовольство в политических кругах Германии.