В Украине напечатали карты с "российским" Крымом – СБУ

Календари с некорректным изображением должны были поступить в продажу по всей территории страны

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла на одном из полиграфкомбинатов Украины печать карт России, на которых временно оккупированный Крым изображен в составе РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Правоохранители задокументировали факт изготовления на одном из частных полиграфических предприятий Украины календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты РФ с временно оккупированной территории АР Крым", – сообщается на официальной странице пресс-центра СБУ в Facebook.

По информации СБУ, календари должны были поступить в розничную продажу по всей территории Украины. Открыто уголовное производство по ст. 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, это далеко не первый случай обнаружения карт с изображением украинского Крыма в составе России. Например, в Черновицкой состоялись торжества по случаю Дня Соборности Украины во время которых на сцене разместили карту Украины, где отсутствовала часть территории государства – АР Крым. Было зарегистрировано соответствующее уголовное производство.

Также в начале 2018 года в Чехии изъяли школьные атласы с "российским Крымом". Карта Европы с некорректным изображением аннексированного Крыма была обнаружена в одной из школ Праги.

А минкульт Франции показал карту с "российским" Севастополем. Ведомство создало карту, на которой обозначило участников международной акции "Ночь музеев-2018", с описанием музеев и их адресами.

Как известно, Россия в 2014 году незаконно аннексировала украинский полуостров, введя туда войска и проведя так называемый "референдум". Западные страны ввели санкции против РФ за нарушения международного права.