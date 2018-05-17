В Украине напечатали карты с "российским" Крымом – СБУ

Сегодня, 13:46

Календари с некорректным изображением должны были поступить в продажу по всей территории страны

Фрагмент карты. Фото: СБУ
Фрагмент карты. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла на одном из полиграфкомбинатов Украины печать карт России, на которых временно оккупированный Крым изображен в составе РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Правоохранители задокументировали факт изготовления на одном из частных полиграфических предприятий Украины календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты РФ с временно оккупированной территории АР Крым", – сообщается на официальной странице пресс-центра СБУ в Facebook.

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По информации СБУ, календари должны были поступить в розничную продажу по всей территории Украины. Открыто уголовное производство по ст. 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, это далеко не первый случай обнаружения карт с изображением украинского Крыма в составе России. Например,  в Черновицкой состоялись торжества по случаю Дня Соборности Украины во время которых на сцене разместили карту Украины, где отсутствовала часть территории государства – АР Крым. Было зарегистрировано соответствующее уголовное производство.

Также в начале 2018 года в Чехии изъяли школьные атласы с "российским Крымом". Карта Европы с некорректным изображением аннексированного Крыма была обнаружена в одной из школ Праги. 

А минкульт Франции показал карту с "российским" СевастополемВедомство создало карту, на которой обозначило участников международной акции "Ночь музеев-2018", с описанием музеев и их адресами.

Как известно, Россия в 2014 году незаконно аннексировала украинский полуостров, введя туда войска и проведя так называемый "референдум". Западные страны ввели санкции против РФ за нарушения международного права.
Крым, сбу, карта, карты, уголовное производство

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