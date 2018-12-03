Несколько стран уже хотят заключить торговые сделки с Лондоном после Brexit

Сегодня, 12:12

Ожидается, что во время выступления в парламенте Мэй назовет страны, с лидерами которых уже состоялись переговоры

Тереза Мэй. Фото: AFP
Тереза Мэй. Фото: AFP

Несколько мировых лидеров уже хотят заключить торговые сделки с Лондоном после входа Великобритании из ЕС. Об этом, как передает Reuters, британский премьер Тереза Мэй должна сообщить в парламенте во время доклада о результатах саммита G-20 в Аргентине.

Ожидается, что Мэй назовет страны, с лидерами которых уже состоялись переговоры.

"Как только мы выйдем из ЕС, мы сможем, и мы проведем амбициозные торговые соглашения ... Впервые за более чем 40 лет у нас будет независимая торговая политика, мы останемся рьяными сторонниками преимуществ открытой экономики и свободного рынка", - говорится в выдержках из ее предстоящего выступления главы британского правительства.

Она также должна сообщить о том, что уже встречалась с некоторыми лидерами стран, которые хотят заключить торговые соглашения. Среди них лидеры Аргентины, Австралии, Чили и Японии.

Напомним, 22 ноября ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составила пакет документов, которые согласовали на саммите ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к соотечественникам с просьбой поддержать сделку по Brexit.

Ранее Испания сняла вето с соглашения по Brexit, отметив, что получила достаточные гарантии по ситуации с Гибралтаром и достигла договоренности с Британией. По словам премьер-министра Педро Санчеса, Испания будет вести прямые переговоры с Лондоном относительно Гибралтара.
Великобритания, Мэй, Brexit

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