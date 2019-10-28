"Нет другого выбора": Джонсон согласился на предложенную ЕС отсрочку Brexit

Британский премьер считает, что отсрочка лишь наносит ущерб отношениям Лондона с ЕС

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января. Об этом говорится в распространенном премьерской канцелярией тексте письма, направленного Джонсоном главе Евросовета Дональду Туску.

"Как вам известно, в соответствии с законом о выходе Соединенного Королевства из ЕС от 2019 года (так называемым законом Бенна – Ред.), который был навязан правительству против его воли, у меня нет другого выбора, кроме как подтвердить формальное согласие Соединенного Королевства на эту отсрочку", - написал Джонсон.

При этом он добавил, что отсрочка лишь "наносит ущерб британской демократии и отношениям" Лондона с ЕС.

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Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что послы стран ЕС решили одобрить запрос Великобритании на третью отсрочку даты Brexit – до 31 января 2020 года. По словам Туска, это "решение будет официально оформлено письменной процедурой".

По данным телеканала Sky News, договоренность об отсрочке, которую Брюссель предложит Лондону, содержит пункт о "гибких сроках" Brexit. В том случае, если стороны смогут быстро ратифицировать все документы, необходимые для выхода королевства из состава ЕС, Brexit можно будет осуществить 30 ноября или 31 декабря.

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Так называемый закон Бенна, принятый британским парламентом в сентябре, обязал Джонсона против его воли попросить ЕС о новой отсрочке Brexit. Закон также обязывает главу британского правительства принять предложение ЕС, если Брюссель будет согласен на отсрочку.

Джонсон, возглавляющий консервативное правительство меньшинства, намерен поставить на голосование в Палате общин вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. По мнению премьер-министра, при сохранении текущего состава Палаты общин оппозиция продолжит блокировать любые попытки британского правительства осуществить Brexit и будет требовать все новых и новых отсрочек.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

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