У Джонсона отреагировали на решение ЕС по новой отсрочке Brexit

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даст ответ на предложение ЕС об отсрочке Brexit, изучив все детали документа, согласованного в Брюсселе послами 27 стран – членов Евросоюза. Об этом заявил представитель премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит агентство Reuters.

"Премьер-министр даст ответ, детально изучив поступившее предложение", - сказал представитель Джонсона.

Как заявил в понедельник в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск, послы стран ЕС решили одобрить запрос Великобритании на третью отсрочку даты Brexit – до 31 января 2020 года. По словам Туска, это "решение будет официально оформлено письменной процедурой".

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По данным телеканала Sky News, договоренность об отсрочке, которую Брюссель предложит Лондону, содержит пункт о "гибких сроках" Brexit. В том случае, если стороны смогут быстро ратифицировать все документы, необходимые для выхода королевства из состава ЕС, Brexit можно будет осуществить 30 ноября или 31 декабря.

Так называемый закон Бенна, принятый британским парламентом в сентябре, обязал Джонсона против его воли попросить ЕС о новой отсрочке Brexit. Закон также обязывает главу британского правительства принять предложение ЕС, если Брюссель будет согласен на отсрочку.

Джонсон, возглавляющий консервативное правительство меньшинства, намерен поставить на голосование в Палате общин вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. По мнению премьер-министра, при сохранении текущего состава Палаты общин оппозиция продолжит блокировать любые попытки британского правительства осуществить Brexit и будет требовать все новых и новых отсрочек.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

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