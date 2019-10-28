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У Джонсона отреагировали на решение ЕС по новой отсрочке Brexit

28 октября, 15:54

Договоренность об отсрочке, которую Брюссель предложит Лондону, содержит пункт о «гибких сроках» Brexit

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даст ответ на предложение ЕС об отсрочке Brexit, изучив все детали документа, согласованного в Брюсселе послами 27 стран – членов Евросоюза. Об этом заявил представитель премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит агентство Reuters.

"Премьер-министр даст ответ, детально изучив поступившее предложение", - сказал представитель Джонсона.

Как заявил в понедельник в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск, послы стран ЕС решили одобрить запрос Великобритании на третью отсрочку даты Brexit – до 31 января 2020 года. По словам Туска, это "решение будет официально оформлено письменной процедурой".

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По данным телеканала Sky News, договоренность об отсрочке, которую Брюссель предложит Лондону, содержит пункт о "гибких сроках" Brexit. В том случае, если стороны смогут быстро ратифицировать все документы, необходимые для выхода королевства из состава ЕС, Brexit можно будет осуществить 30 ноября или 31 декабря.

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Так называемый закон Бенна, принятый британским парламентом в сентябре, обязал Джонсона против его воли попросить ЕС о новой отсрочке Brexit. Закон также обязывает главу британского правительства принять предложение ЕС, если Брюссель будет согласен на отсрочку.

Джонсон, возглавляющий консервативное правительство меньшинства, намерен поставить на голосование в Палате общин вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. По мнению премьер-министра, при сохранении текущего состава Палаты общин оппозиция продолжит блокировать любые попытки британского правительства осуществить Brexit и будет требовать все новых и новых отсрочек.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

Все подробности в спецтеме Brexit

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Великобритания Борис Джонсон Brexit

Источник: ТАСС

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