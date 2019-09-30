"Нет" торговле между "климатическими преступниками": появились яркие фото протеста Greenpeace в Берлине

Демонстрация связана с визитом в Германию министра окружающей среды Бразилии Рикардо Саллес

/ Фото: Reuters

Активисты Greenpeace проводят демонстрацию у здания Немецкого экономического института в Берлине. Акция связана с визитом министра окружающей среды Бразилии Рикардо Саллес. Одетые в ярко-желтые комбинезоны активисты скандируют: "Нет сделкам с климатическими преступниками".

По их заявлениям, "высокопоставленные представители немецкой промышленности собрались здесь сегодня, которые не хотят ничего другого от сделки с МЕРКОСУР (страны-члены: Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай. – Ред.), кроме продажи автомобилей, которые наносят ущерб климату. Встречная сделка предусматривает импорт еще большего количества вредных для климата соевых продуктов и вредной для климата говядины".

Между демонстрантами и полицией произошла стычка. Данных о пострадавших нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что 23 сентября в штаб-квартире ООН стартовал саммит по мерам в области изменения климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны перестать копать "глубокую климатическую яму", в которой находится планета Земля.

В рамках того же саммита министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми призвал сделать защиту окружающей среды "сексуальной".

А шведская девочка Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за нежелание бороться с глобальным потеплением. В августе 2019 года она пересекла на парусной яхте Атлантический океан, чтобы доплыть до Нью-Йорка и принять участие в саммите ООН.

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