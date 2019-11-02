Нидерланды предлагали гражданство в обмен на показания о крушении Boeing – Цемах

Владимир Цемах / Фото: AFP

Подозреваемый в причастности к крушению малазийского самолета Владимир Цемах заявил, что в Нидерландах ему предлагали гражданство в обмен на показания по делу о катастрофе. Об этом он рассказал в комментарии российскому СМИ.

По словам Цемаха, в его допросе в Киеве участвовали представители полиции Австралии и Нидерландов.

"Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии? — вот это меня удивило, я торговаться не стал", – сказал Цемах.

"Я считаю это актом терроризма украинского государства по отношению ко мне — пытаться навешать. Ну был я начальником ПВО. Я им объяснял, что, по большому счёту, я перепугал их авиацию. Один раз самолеты пролетали, и больше в районе Снежного не летали", – добавил он.

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Также Цемах рассказал, что он попросил привезти ему трубы, после чего их набили песком, а из жести сделали "пусковые механизмы".

"У меня "по красоте" ходили восемь групп и показывали, что у нас действительно есть ПЗРК — и очень много. Хотя реально две "зэушки" и два ПЗРК держали оборону такой территории! Это просто название у меня было, что я начальник ПВО. Это даже взводом сложно назвать, по большому счету", — сказал он.

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Цемах заявил, что Киев не смог предоставить какой-либо объективной информации о его причастности к инциденту: "Это беспредел какой-то. Ведь у них реально против меня ничего нет и быть не может. Потому что я не участвовал в этих событиях. И пытаться сделать из меня козла отпущения? Это неинтересно".

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля – воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга" , так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также у экспертно-журналистской группы Bellingcat нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук" .

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