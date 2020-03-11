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Из-за коронавируса отменены учения НАТО на 15 тысяч человек

11 марта, 17:28

Станислав Кожемякин

В маневрах Cold Response должны были принять участие США, Британия и еще 8 стран Альянса

Командование Вооруженных сил и руководство гражданской медицинской службы Норвегии приняли решение отменить военные учения Cold Response, в которых должны были принять участие 10 стран НАТО.

Об этом, как сообщает Forsvaret, заявил генерал-лейтенант Руне Якобсен, который должен был отвечать за проведение маневров. Он объяснил такое решение профилактикой распространения коронавирусной эпидемии.

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"Коронавирус вышел из-под контроля общества в Норвегии, и это для нас новая ситуация", – сказал генерал.

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На этом фоне командование начнет "контролируемое" сворачивание учений, стремясь не допустить заражения военнослужащих и не допустить потери боеготовности войск, а военных врачей отправят на помощь гражданским.

Стоит отметить, что Норвегия была организатором учений Cold Response. В них должны были принять участие более 15 тыс. военнослужащих из США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Дании и Швеции.

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Маневры должны были пройти с 12 по 18 марта ради отработки действий многонационального контингента в тяжелых зимних условиях и по сценарию с интенсивными боевыми действиями.

11 марта Финляндия сообщила, что отказывается от участия в учениях.

На сегодняшний день в Норвегии подтвердились 429 случаев заражения коронавирусом, включая одного военнослужащего.

В то же время, как уже сообщалось, в Украине из-за коронавируса объявили карантин. На нашем сайте вы можете узнать, какие меры это предполагает.

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Норвегия НАТО коронавирус военные учения маневры

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