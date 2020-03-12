Норвежскую королевскую чету с министром здравоохранения отправили на карантин: что произошло

Симптомов заражения у них нет

Король Норвегии Харальд V и королева Соня помещены на карантин из-за ситуации с коронавирусом из-за того, что последние две недели они выезжали за рубеж. Об этом заявил телеканал "ТВ2".

Королевская чета ранее ездила в Иорданию. Карантин введен с 12 марта, симптомов заражения у них пока нет. Будущие заседание правительства король проведет по видеосвязи.

На карантин отправлены и несколько министров норвежского правительства. Это, в том числе, министр здравоохранения Бент Хёйе, глава МИД Ине Эриксен Серейде и еще четверо.

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Напомним, что в Норвегии зафиксированы уже более 620 случаев заражения коронавирусом и одна смерть от него. Первый случай заражения выявили в конце февраля.

Также в стране закрылись по решению властей все детсады, школы и высшие учебные заведения.

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Всех, кто возвращается в страну из зарубежных поездок за пределами стран Северной Европы после 27 февраля, будет помещен на домашний карантин на 14 дней.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Жаир Болсонару проходит тестирование на коронавирус.

Добавим, что у жены премьера Канады Софи Грегуар-Трюдо подозревают коронавирус.

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