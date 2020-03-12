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Трюдо на обсервации: у жены премьера Канады подозревают коронавирус

12 марта, 20:30

Станислав Кожемякин

У Софи Грегуар-Трюдо проявились симптомы болезни после заграничной поездки

В Канаде, которая ранее выделила 1,5 млн долларов на борьбу с коронавирусом, этой инфекцией могла заразиться супруга премьер-министра Джастина Трюдо.

Ссылаясь на офис Трюдо, канадский телеканал CBC сообщает, что в связи с этим он и его жена Софи находятся в самоизоляции в ожидании результатов теста на инфицирование.

"Вернувшись недавно домой после публичного выступления на лекции в Лондоне (Соединенное Королевство), у жены премьер-министра Софи Грегуар-Трюдо начали проявляться умеренные симптомы, похожие на грипп, в том числе с низкой температурой вчера вечером. Она самоизолировалась дома в ожидании результатов тестов и ее симптомы ослабли", – заявили в пресс-службе Трюдо.

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Как отмечается, врач разрешил канадскому премьеру продолжать ежедневные дела – у него симптомы инфицирования не проявлялись. Поэтому ему советовали самостоятельно наблюдать за своим самочувствием, однако Джастин Трюдо принял решение самоизолироваться и работать из дома, ожидая результатов своей жены.

Джастин и Софи Трюдо. Фото: REUTERS/Patrick Doyle

Джастин и Софи Трюдо. Фото: REUTERS/Patrick Doyle

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Напомним, ранее инфекцию подтвердили у голливудского актера Тома Хэнкса и его жены Риты.

Кроме того, как сообщалось, во Франции опасный вирус обнаружили у члена правительства – министра культуры Франка Ристера.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Канада коронавирус Джастин Трюдо

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