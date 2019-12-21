Нотр-Дам де Пари впервые за 200 лет останется без мессы на Рождество

Рождественские мессы в соборе проводили даже во время Первой и Второй мировых войн

Собор Парижской Богоматери / Фото: AFP

В этом году впервые со времен Французской революции в соборе Парижской Богоматери 25 декабря не будет проводиться рождественская ночная месса. Об этом сообщает АР со ссылкой на настоятеля храма Патрика Шовэ.

По его словам, после апрельского пожара все богослужения из собора перенесены в церковь Сен-Жермен-л'Осерруа у Лувра, а хор лишился постоянного места "прописки".

Шовэ отметил, что рождественские мессы в соборе проводили даже во время Первой и Второй мировых войн. Насколько ему известно, службы прерывались только на некоторый период после революции, когда после 1789 года собор ненадолго превращали в "храм разума".

Реклама

На время реставрации в Сен-Жермен л'Осерруа перенесли уцелевшую статую Богоматери с Младенцем Иисусом на руках, и там соорудили деревянную кафедру, такую же, как в Нотр-Даме.

В тренде В Беларуси задерживают участников протестов против объединения с Россией

Реставрация в соборе начнется не раньше 2020 года.

Напомним, что в этом году в Нотр-Дам случился пожар, который нанес масштабные повреждения конструкции. Версия с умышленным поджогом при этом не рассматривается.

Мы также писали, что из пожара удалось спасти как минимум треть хранившихся в соборе реликвий, в том числе терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика и картины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама