Пожар в Соборе Парижской Богоматери: самую страшную версию опровергли

Прокурор Парижа не увидел следов умышленного характера возгорания

Оснований полагать, что мощный пожар, который 15 апреля частично уничтожил Собор Парижской Богоматери, был вызван поджогом, нет.

Об этом на следующий день после ЧП с символом готической архитектуры сообщил французскому радио прокурор Парижа Реми Эйтц, таким образом, опровергнув версию, которую ранее озвучил член совета Нейи-сюр-Сен Филипп Карсенти.

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"Ничто не указывает на предумышленный характер пожара", – сказал главный обвинитель французской столицы.

Кроме того, озвучил некоторые ранее неизвестные обстоятельства пожара. Например, первая пожарная тревога сработала в 18:20 по местному времени, но тогда огонь не обнаружили.

Эвакуацию из Нотр-Дама спустя 13 минут, когда включалась вторая сигнализация, после которой и заметили возгорание.

"На данном этапе эксперты не имеют доступа в здание собора. Расследования только начались", – добавил прокурор.

Напомним, ранее французское телевидение сообщило, что полиция рассматривает пожар в Нотр-Дам де Пари как несчастный случай.

Мы также писали, что из пожара удалось спасти как минимум треть хранившихся в соборе реликвий, в том числе терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика и картины.

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