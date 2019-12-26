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Нотр-Дам могут и не восстановить полностью – настоятель

26 декабря, 02:04

Рядом с Нотр-Дамом появился гигантский башенный кран

Собор Парижской Богоматери после пожара. Фото: REUTERS/Phil Noble

Собор Парижской Богоматери после пожара. Фото: REUTERS/Phil Noble

Конструкция собора Нотр-Дам в Париже настолько шаткая, что вероятность сохранить ее полностью составляет лишь 50%.

Об этом сообщает AP.

"Достопримечательность Парижа все еще настолько уязвима, что существует 50-процентная вероятность, что структура будет спасена, поскольку леса, установленные до пожара, представляют угрозу готическому стилю построения памятника", - заявил настоятель собора Патрик Шови.

По его словам, реставрационные работы после апрельского пожара, вероятно, не начнутся до 2021 года. Настоятель выразил сожаление, что Нотр-Дам не смог провести Рождественскую службу в этом году, впервые со времени Французской революции.

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"Нам нужно полностью убрать леса, чтобы сделать здание безопасным, поэтому в 2021 году мы, вероятно, начнем восстановление собора", – сказал настоятель.

Один из самых сложных этапов работы – изъятие 50 тысяч элементов старых лесов, установленных в задней части здания.

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"После того, как леса снимут, нам нужно будет оценить состояние собора, количество камней, которые необходимо удалить и заменить", – добавил он.

По оценкам Шови, понадобится еще три года, чтобы люди могли снова безопасно войти в здание собора, но полное восстановление потребует больше времени.

Как отмечается, президент Франции Эммануэль Макрон намерен восстановить собор до 2024 года, когда в Париже должна состояться Олимпиада, но эксперты ставят под сомнение реалистичность этого срока.

Напомним, что в этом году в Нотр-Дам случился пожар, который нанес масштабные повреждения конструкции. Версия с умышленным поджогом при этом не рассматривается.

Мы также писали, что из пожара удалось спасти как минимум треть хранившихся в соборе реликвий, в том числе терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика и картины.

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Франция Нотр-Дам де Пари пожары Собор Парижской Богоматери

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